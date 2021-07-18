Около полусотни рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Почти 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали семнадцать рейсов и девять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны двенадцать рейсов. А в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов и четыре отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО