Немец рассказал, почему Москва обогнала Берлин по многим городским показателям

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Немецкий журналист Бернхард Шульц рассказал, почему Москва в рейтинге городов стоит намного выше, чем Берлин. Об этом он написал после посещения Московского урбанистического форума.

Например, российская столица находится в лидерах в категории «скорость изменения». Это видно при каждом визите в город, подчеркнул Шульц.

Он отметил, что вход в концертный зал в парк «Зарядье» строго ограничен. Без теста на COVID-19 туда пройти нельзя. Это говорит о том, что городские власти принимают эффективные меры, чтобы остановить пандемию.

Москва официально насчитывает 12,6 миллиона жителей, но на самом деле их на один или два миллиона больше за счет незарегистрированных граждан.

По словам Шульца, мэр Москвы Сергей Собянин стал проводить в столице целенаправленную политику создания городских пространств. Осуществляются программы «Мой район» и «Моя улица». Почти 140 улиц модернизировали путем расширения тротуаров, высаживания деревьев и устройства велосипедных полос. Также полностью обновили дорожные указатели и другие информационные элементы улицы. Движение транспорта стало равномернее.

На берегах Москвы-реки появляется все больше небольших парков, зон отдыха, укрепленных спусков к воде, а там, где место позволяет, устраивают спортивные площадки.

Мэр Москвы собрал вокруг себя команду сотрудников, которые представили на форуме свои доклады, богато иллюстрированные фотографиями и статистическими графиками. Шульц отметил, что сам убедился в словах докладчиков о достижениях транспортного сектора. Достаточно проехать по новому транспортному кольцу, которое напоминает кольцевую линию городской железной дороги Берлина, чтобы убедиться в том, что она функционирует, как описано в докладах, с новыми поездами и суперсовременной системой оплаты проезда. По сравнению с этим Берлин кажется городом, враждебно настроенным к модернизации, добавил журналист.

Сеть столичного метро за 10 лет увеличилась на 80 станций. Идет строительство еще одной кольцевой линии длиной 70 километров с 30 станциями. Все они должны быть сданы в эксплуатацию до конца 2022 года. Некоторые из них будут пунктами для пересадки на другие линии, общее число которых в скором времени достигнет 14. Как заявили представители технических служб, ни один москвич не должен будет идти до ближайшей станции метро дальше одного километра, сказано в статье.

Шульц подчеркнул, что Москва — это город, меняющийся на глазах. По его словам, немецким политикам стоит подумать о командировках в российскую столицу, сообщается в издании Tagesspiegel.

Также Москва укрепила позиции в рейтингах Numbeo в вопросах безопасности и экологии. Так, за год город переместился с 230-й на 266-ю строчку (первое место в рейтинге занимает самый небезопасный город) в Индексе преступности (Crime Index).