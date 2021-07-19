Мишустин назначил кураторов российских округов на уровне вице-премьеров

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил кураторов федеральных округов на уровне вице-премьеров. Распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано, новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщается в понедельник, 19 июля, в издании РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Викторию Абрамченко назначили куратором Сибирского федерального округа. Отмечается, что она сможет комплексно подойти к решению вопроса сохранения экологического баланса в Сибири, потому что там родилась и хорошо знает округ.

Курировать Северо-Западный федеральный округ будет Татьяна Голикова, которая в настоящее время отвечает за здравоохранение и образование. Именно там сосредоточены производства важных вакцин и лекарств и находятся крупнейшие вузы.

Курирующий в правительстве работу Минфина Дмитрий Григоренко будет отвечать за Центральный федеральный округ. Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока.

Вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов назначен курировать Уральский федеральный округ, так как ведущее место в экономике региона занимают промышленное производство и основные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Вице-премьер по ТЭКу Александр Новак станет куратором Северного Кавказа, потому что один из ключевых вопросов для данной территории — стабилизация топливно-энергетического комплекса.

За Южный федеральный округ будет отвечать Марат Хуснуллин, так как развитие туристического потенциала территории связано со строительством и, в том числе, с транспортной инфраструктурой.

Куратором Приволжского федерального округа станет вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко, потому что на регион приходится почти половина объема российского экспорта технологий.