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Вирусолог рассказал о новых симптомах у болеющих коронавирусом

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог рассказал о новых симптомах у болеющих коронавирусом
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Среди болеющих COVID-19 участились желудочно-кишечные симптомы, нарушение обоняния и вкуса стало наблюдаться реже. Об этом рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Говоря о новом варианте коронавируса «дельта», он отметил, что мутировавший вирус выделяется в больших количествах и быстрее размножается в организме. Ученый также сообщил об изменениях в симптоматике.

— Произошло повышение доли одних симптомов и снижение других. Отмечают меньшее число людей, у которых нарушаются обоняние и вкус, чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы, — сказал он в интервью газете «Известия».

Вирусолог предположил, что это произошло в связи с изменением у вируса строения рецептор-связывающего домена S-белка и его взаимодействия с клетками.

Кроме того Нетесов подчеркнул, что вакцинированные люди тоже заражаются коронавирусом, но у них срабатывает защита на ранней стадии. Поэтому они в большинстве случаев или вообще не болеют, или болезнь проходит в легкой форме.

Американские ученые обнаружили «суперантитело» против COVID-19. Специалисты изучили 12 антител, которые они выделили у людей, инфицированных SARS-CoV-2 или SARS-CoV.

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