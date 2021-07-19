Врачи объяснили, как определить опасный уровень сахара в крови по ладоням

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Врачи из Великобритании объяснили, как по ладоням определить опасный уровень сахара в крови.

По словам медиков, у людей, которые страдают диабетом, появляется синдром жесткой руки или диабетическая хироартропания, когда суставы теряют подвижность. Специалисты рассказали, что при этом заболевании сначала ощущение скованности возникает в мизинце, потом может распространиться до большого пальца. Кожа при этом становится на ощупь утолщенной или восковой.

Врачи сообщили, что нужно свести ладони вместе и проверить наличие синдрома. Он есть, если пальцы не соприкоснутся. В этом случае необходимо обратиться к медикам, сообщается в издании Daily Express.

Специалисты отметили, что синдром диабетической руки обычно следует из диабетической невропатии (то есть повреждения нервов). Это состояние также может быть предиктором других заболеваний, связанных с диабетом.

Врач назвал проявления на коже, сигнализирующие о развитии диабета. По словам Джона Куинна из Великобритании, насторожить должны шелушение кожи век, появление небольших желтоватых бляшек на веках и коже вокруг глаз, маленьких красновато-желтых шишек, похожих на прыщики, как на лице, так и на теле.