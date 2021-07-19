Начался прием заявок от московских компаний на участие в экспортном акселераторе

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Московский экспортный центр (МЭЦ) пригласил столичные компании принять участие в пятом потоке экспортного акселератора «Экспортеры 2.0». Мероприятие создавалось совместно с Московской школой управления (МШУ) «Сколково».

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, набор ориентирован на столичные экспортные компании, у которых появится возможность сформировать план по запуску продаж на международном уровне, а также увеличить объемы поставок.

Программа состоит из четырех недельных модулей: «Глобальный рынок и конкурентоспособный продукт», «Дистрибуционная модель», «Модель монетизации» и «Дорожная карта экспорта». Участники программы примут участие в тренингах и прокачают свои предпринимательские навыки за счет экспертной поддержки.

Она была запущена в 2019 году. За это время выпустившиеся компании заключили 57 торговых контрактов на общую сумму около 600 миллионов рублей.

Стать участником пятого потока можно на сайте МЭЦ. Из всех желающих комиссия отберет 30 организаций, которым будет оказана помощь в оплате 85 процентов от стоимости участия в проекте, сообщается на официальном портале мэра Москвы.