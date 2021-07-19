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Столичные пассажиры сэкономили более 200 миллионов рублей благодаря акции «Время ранних»

Полина Долганова

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Столичные пассажиры сэкономили более 200 миллионов рублей благодаря акции «Время ранних»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Пассажиры Московского метрополитена в общей сложности сэкономили более 200 миллионов рублей благодаря акции «Время ранних». Об этом в понедельник, 19 июля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Благодаря проекту Таганско-Краснопресненская линия метро значительно разгрузилась в утренние часы. Спад пассажиропотока составил 6,7 процента. К такому результату мог бы привести запуск пяти дополнительных поездов на линии.

Билеты со скидкой доступны для пассажиров фиолетовой и розовой линий метро с открытия метрополитена до 7:15 и с 8:45 до 9:15. В эти часы поездка стоит вдвое меньше, чем обычно. Аналогичным образом были снижены цены на поездки по железным дорогам из Московской области до Сортировочной, Электрозаводской и Казанского вокзала.

— Дополнительно разгрузить линию помогло снижение стоимости проезда на железной дороге. В результате у пассажиров метро не только больше возможностей для соблюдения соцдистанции, но и выгоды — акция позволила горожанам суммарно сэкономить на скидках более 200 миллионов рублей, — рассказал руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

17 июля акцию «Время ранних» в столичном метро продлили до конца года.

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