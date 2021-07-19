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Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу ракетой «Циркон»

Анастасия Волоснова

Общество
Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу ракетой «Циркон»
Фото: Минобороны РФ

В акватории Белого моря российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, которая была расположена на побережье Баренцева моря. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщается на сайте Минобороны России.

Ракета «Циркон» прямым попаданием поразила цель на дальность более 350 километров, уточнили в ведомстве. Испытания подтвердили тактико-технические характеристики гиперзвуковой ракеты, которая летела со скоростью около семи Махов.

При этом украинский военный предупредил об опасности новых образцов российского оружия. По его словам, Украина не должна недооценивать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» и межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Он подчеркнул, что «Циркон» будет мощным оружием, если российские военные решат его использовать.

16 июля в Сети появился первый официальный снимок новейшего боевого самолета Ростеха, который представят на авиасалоне МАКС-2021. На опубликованном фото был представлен перспективный однодвигательный самолет, который накрыт черным защитным чехлом. Позднее Ростех показал видео новейшего российского истребителя.

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