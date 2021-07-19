МЧС предупредило жителей столицы о сильной жаре 19 июля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сильная жара в очередной раз настигнет Москву в понедельник, 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Температура воздуха в этот день поднимется до плюс 30–32 градусов днем.

В связи с непростыми погодными условиями москвичам рекомендуется пить больше воды, надевать головной убор, носить светлую одежду из натуральных тканей и не оставлять детей без присмотра в местах отдыха.

Специалисты отметили, что погода по-прежнему будет испытывать жителей столицы на прочность. Из-за жары большую часть дня будет низкое содержание кислорода в воздухе, термический дискомфорт могут усиливать чувство «нехватки» воздуха и другие недомогания у многих жителей региона.

Синоптики также предупредили москвичей о ливнях, грозе и граде 19 июля. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе его порывы будут достигать 15–20 метров в секунду. Ресторанам в Москве рекомендовали закрыть веранды из-за непогоды.

Кроме того, синоптики спрогнозировали заметное похолодание в Москве в конце недели.