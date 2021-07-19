Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов РФ

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Для курирования работы вице-премьеров по развитию регионов РФ была создана специальная правительственная комиссия по региональному развитию. Об этом в понедельник, 19 июля, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин во время прямой линии призвал закрепить за каждым заместителем председателя правительства кураторство по одному из федеральных округов России.

Мишустин пояснил, что для выполнения данной задачи была организована правительственная комиссия по региональному развитию, которую возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин.

— Это позволит наладить эффективное взаимодействие между округами, что особенно важно с учетом необходимости совместной работы по реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионах на стыке различных отраслей, — уточнил глава кабмина.

По его словам, вице-премьеры будут отвечать за экономический рост, инвестиционную привлекательность, трудоустройство и другие сферы жизни округа, к которому их прикрепят, пишет РИА Новости.

Мишустин уже подписал распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий, новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам. В документе раскрывалось, за какие регионы будут отвечать чиновники.

Так, Викторию Абрамченко назначили куратором Сибирского федерального округа. Курировать Северо-Западный федеральный округ будет Татьяна Голикова. Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока.

Курирующий в правительстве работу Минфина Дмитрий Григоренко будет отвечать за Центральный федеральный округ. Вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов назначен курировать Уральский федеральный округ.

Вице-премьер по ТЭК Александр Новак станет куратором Северного Кавказа. За Южный федеральный округ будет отвечать Марат Хуснуллин. Куратором Приволжского федерального округа станет вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко.