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Музейный арт-перформанс пройдет в столичном Есенин-центре

Ольга Маркова

Развлечения
Музейный арт-перформанс пройдет в столичном Есенин-центре
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Есенин-центр 28 июля презентует новый формат мероприятия, в ходе которого два ярчайших искусства — литература и мода — сольются воедино.

В ходе музейного арт-перформанса дизайнеры представят свои образы, которые были созданы под аккомпанемент их размышлений на тему современного общества. При этом каждый из них задавался несколькими вопросами: что такое человек XXI века, какие у нас ценности, цели и ориентиры, что нас ждет в будущем.

Несколько молодых поэтов, вдохновившись работами дизайнеров, запечатлели увиденное в стихах. Посетители смогут их услышать на показе.

На шоу, объединяющем поэзию и моду, посетители смогут насладиться искусством свободы видения и отражения своих чувств как через одежду, так и через слова. Более того, по окончании показа некоторые модели можно будет приобрести.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

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