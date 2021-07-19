Детскую территорию Московского зоопарка временно закрыли

Фото: Пресс-служба зоопарка

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Детская территория Московского зоопарка была временно закрыта с 19 июля. Ограничить работу зоосада пришлось по техническим причинам. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

— С сегодняшнего дня Детский зоопарк временно закрыт по техническим причинам, — говорится в сообщении.

В зоопарке также выразили сожаления, что теперь юные посетители не смогут какое-то время увидеть ланей и альпак. Представители зоосада пообещали сообщить об открытии, как только оно станет возможным.

Посетителям напомнили, что они все еще могут посмотреть на альпак на Старой территории. Их зона обитания располагается справа от Скалы хищных птиц. Кроме того, в вольере рядом с главным входом посетители могут найти ламу Варю и других не менее примечательных животных.

В Московском зоопарке скоро начнет работать комплекс «Домик зоолога», помещения которого предназначены для работы зоологических служб. В настоящее время строители занимаются монтажом кровли и внутренней отделкой помещения домика, который расположен в павильоне «Ластоногие».