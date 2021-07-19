Стало известно, как Меган Маркл и принц Гарри планируют крестить дочь

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили крестить дочь Лилибет по традициям королевской семьи, чтобы наладить отношения с родными. Об этом близкие к знаменитостям источники сообщили Daily Mail.

Лилибет — это второй ребенок принца Гарри и его жены Меган Маркл. Она появилась на свет 6 июня. В мае 2018 года у пары родился сын Арчи.

По данным источников, девочку будут крестить в присутствии Елизаветы II. Для проведения ритуала пара с ребенком готовится посетить Великобританию.

— Гарри сказал некоторым родственникам, что хочет, чтобы Лили крестили, как и ее старшего брата Арчи, в Лондоне. Он мечтает, чтобы королева присутствовала на этом важном событии, — рассказал собеседник газеты.

Отношения принца Гарри и Меган Маркл начались в 2016 году, в 2018-м они поженились. В 2020-м супруги отказались от королевских обязанностей и переехали жить в Калифорнию.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в июле получили награду британской благотворительной организации «Вопросы популяции» за решение отказаться от третьего ребенка.