Принц Гарри и Меган Маркл получили премию за отказ заводить третьего ребенка

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл получили награду британской благотворительной организации «Вопросы популяции» за решение отказаться от третьего ребенка. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

В организации отметили, что, ограничивая свою семью двумя детьми, королевская чета помогает спасти окружающую среду, а также обеспечивает лучшее будущее своим детям. Поведение герцога и герцогини Сассекских было названо «примером для подражания».

— Мы благодарим герцога и герцогиню за то, что они приняли это просвещенное решение и подтвердили, что меньшая семья также является счастливой семьей, — цитирует «Вопросы популяции» ФАН.

Принц Гарри заявил о своем намерении иметь максимум двух детей в интервью журналу Vogue, которое он дал еще в 2019 году. Он отметил, что на его решение повлияли благотворительные поездки, которые буквально «открыли ему глаза» на крайнюю необходимость улучшения экологии.

Ранее близкий к королевскому двору источник рассказал об отношениях между внуками Елизаветы II. По его словам, отношения между наследниками британского королевского престола — принцем Уильямом и его братом Гарри — сложно назвать теплыми. Лед не смогла растопить даже церемония открытия памятника принцессе Диане, на которой они оба присутствовали.