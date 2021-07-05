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«Все еще враждуют»: источник во дворце рассказал об отношениях между внуками Елизаветы II

Илья Ашуров

В мире
«Все еще враждуют»: источник во дворце рассказал об отношениях между внуками Елизаветы II
Фото: instagram.com/sussexroyal

Отношения между наследниками британского королевского престола — принцем Уильямом и его братом Гарри — сложно назвать теплыми. Лед не смогла растопить даже церемония открытия памятника принцессе Диане, на которой они оба присутствовали. Интересной информацией о взаимоотношениях внуков Елизаветы II поделился близкий ко двору источник.

По его словам, братья до сих пор не общаются, а в королевской семье не питают особого доверия к уехавшему в США Гарри.

— Королевская семья по-прежнему не доверяет Гарри. Герцог Кембриджский и герцог Сассекский все еще «враждуют», — цитирует инсайдера Express.

Напомним, 1 июля Гарри и Уильям открыли памятник своей матери, принцессе Диане, в центре Лондона, в саду Кенсингтонского дворца. Это первое совместное мероприятие со времен похорон принца Филиппа, на котором принцы Гарри и Уильям появились вместе.

Членов королевской семьи Великобритании рассорило откровенное интервью, которое принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали Опре Уинфри в начале марта. Недавно общий приятель назвал Меган Маркл причиной ссоры двух братьев-герцогов.

Ранее королевский биограф заявил, что принц Гарри помирится с братом только после развода с Маркл. Напряженные отношения между братьями длятся в течение полугода. Виккерс считает, что инициатором крупной ссоры в королевской семье стала именно герцогиня Сассекская.

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