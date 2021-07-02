Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Принцы Уильям и Гарри вместе открыли памятник принцессе Диане в Лондоне

Михаил Алимов

Общество
Принцы Уильям и Гарри вместе открыли памятник принцессе Диане в Лондоне
Фото: Скриншот видео на youtube канале Vadim777Bogaturov

Памятник принцессе Диане открыли в центре Лондона, в саду Кенсингтонского дворца 1 июля. На открытии присутствовали ее сыновья — принцы Уильям и Гарри. Они сдернули ткань с монумента и открыли его для публики.

Принцесса Диана погибла в 1997 году в автокатастрофе. Ее очень любили в народе. Она занималась благотворительностью, помогала нуждающимся и больным детям по всему миру. Была замужем за принцем Чарльзом, родила ему двух сыновей, Уильяма и Гарри. В 1996 году супруги развелись, а спустя год принцессы Дианы не стало.

Открытие монумента приурочили к ее юбилею. 1 июля 2021 года принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. Скульптура изображает принцессу и двух детей рядом с ней — мальчика и девочку, отмечает Пятый канал.

Напомним, что это первое совместное мероприятие со времен похорон принца Филиппа, на котором принцы Гарри и Уильям появились вместе. Членов королевской семьи Великобритании рассорило откровенное интервью, которое принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали Опре Уинфри в начале марта. Недавно общий приятель назвал Меган Маркл причиной ссоры двух братьев-герцогов.

Ранее королевский биограф заявил, что принц Гарри помирится с братом только после развода с Маркл. Напряженные отношения между братьями длятся в течение полугода. Виккерс считает, что инициатором крупной ссоры в королевской семье стала именно герцогиня Сассекская.

Читайте также:
Принцесса Дианапамятникпринц Гарри
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте