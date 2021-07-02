Принцы Уильям и Гарри вместе открыли памятник принцессе Диане в Лондоне

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Памятник принцессе Диане открыли в центре Лондона, в саду Кенсингтонского дворца 1 июля. На открытии присутствовали ее сыновья — принцы Уильям и Гарри. Они сдернули ткань с монумента и открыли его для публики.

Принцесса Диана погибла в 1997 году в автокатастрофе. Ее очень любили в народе. Она занималась благотворительностью, помогала нуждающимся и больным детям по всему миру. Была замужем за принцем Чарльзом, родила ему двух сыновей, Уильяма и Гарри. В 1996 году супруги развелись, а спустя год принцессы Дианы не стало.

Открытие монумента приурочили к ее юбилею. 1 июля 2021 года принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. Скульптура изображает принцессу и двух детей рядом с ней — мальчика и девочку, отмечает Пятый канал.

Напомним, что это первое совместное мероприятие со времен похорон принца Филиппа, на котором принцы Гарри и Уильям появились вместе. Членов королевской семьи Великобритании рассорило откровенное интервью, которое принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали Опре Уинфри в начале марта. Недавно общий приятель назвал Меган Маркл причиной ссоры двух братьев-герцогов.

Ранее королевский биограф заявил, что принц Гарри помирится с братом только после развода с Маркл. Напряженные отношения между братьями длятся в течение полугода. Виккерс считает, что инициатором крупной ссоры в королевской семье стала именно герцогиня Сассекская.