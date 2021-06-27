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«Ночной кошмар»: Меган Маркл назвали причиной ссоры двух братьев-герцогов

Михаил Алимов

В мире
«Ночной кошмар»: Меган Маркл назвали причиной ссоры двух братьев-герцогов
Фото: instagram.com/sussexroyal

Меган Маркл мешает своему мужу принцу Гарри помириться с братом — герцогом Кембриджским. Об этом заявил общий приятель двух принцев.

По его мнению, из-за скверного характера Маркл и желания выставить личную жизнь напоказ, братья не могут найти общий язык, отмечает Nation News.

— Иногда она на 500 процентов ночной кошмар. Уильяму придется проглотить свою гордость, — цитирует приятеля королевских особ Daily Star.

Ранее сообщалось, что принц Уильям с женой Кейт Миддлтон собираются приехать в США, чтобы увидеться с новорожденной племянницей и обсудить примирение с принцем Гарри и Меган Маркл. Также в СМИ была информация о том, что герцогиня Сассекская уже пыталась наладить отношения с супругой принца Уильяма втайне от семьи.

Напомним, что членов королевской семьи Великобритании рассорило откровенное интервью, которое принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали Опре Уинфри в начале марта.

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