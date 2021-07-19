Андрей Бочкарев сообщил о строительстве 305 домов по программе реновации в Москве

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В настоящее время по программе реновации в столице проектируется и строится более 300 домов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время в строительстве и проектировании находятся 305 домов по программе реновации, — заявил он.

Общая площадь будущих зданий составит 5,3 миллиона «квадратов».

Заммэра добавил, что 128 зданий были построены с начала реализации программы. Их общая площадь составляет 1,7 миллиона квадратных метров. Из них под заселение были переданы 107 домов.

В настоящее время на этапе оформления переселения находится свыше 43,5 тысяч москвичей из 290 зданий. Большинство из них — около 80 процентов — уже получили ключи от новых жилплощадей.

15 июля сообщалось, что свыше 80 процентов участников программы реновации в Москве по ЗАО, которые переезжают в новое жилье, получили ключи от новых квартир. Москвичей заселили в 15 новостроек.Первые переселения в Западном округе столицы начались в апреле 2018 года. В настоящее время программа реновации реализуется в шести районах ЗАО.