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Дом по реновации на проспекте Вернадского отделают натуральным камнем

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации на проспекте Вернадского отделают натуральным камнем
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, проспект Вернадского, 12сБ Карта всех событий

В рамках программы реновации на территории столичного района Раменки могут возвести жилой дом с необычной отделкой из натурального камня. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Новостройка будет располагаться по адресу проспект Вернадского, владение 12б.

Здание будет выполнено в двух цветах: белом и светло-сером. На торцах новостройки появятся полосы красных оттенков. В качестве основных материалов для облицовки здания будут использоваться натуральные каменные породы (габбро и доломит), алюминий и стекло. Снаружи дома также появятся кондиционеры в корзинах с декоративными экранами. Кроме того, для жильцов дома возведут подземную парковку. Алюминиевые элементы здания будут окрашены в медный цвет.

Общая площадь новостройки составит 22 тысячи «квадратов».

Дом для переселения граждан по программе реновации также построят на Полярной улице в районе Южное Медведково. Дом будет состоять из двух 11-этажных секций. В новостройке возведут 100 квартир: 40 однокомнатных, 40 двухкомнатных и 20 трехкомнатных.

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