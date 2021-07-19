Долина показала архивное видео, где ее внучка танцует с дочкой Пугачевой

Фото: Вечерняя Москва

Певица Лариса Долина опубликовала в своем Instаgram-аккаунте видео. Ее внучка Александра танцует вместе с дочерью певицы Аллы Пугачевой Елизаветой. Сама Примадонна аккомпанирует им на рояле.

Этому видео уже несколько лет. Семья Долиной приехала в Юрмалу в гости к Максиму Галкину и Пугачевой. Звезды дружат семьями.

— Было очень уютно, вкусно, тепло и очень комфортно! Спасибо за гостеприимство и радушие! Любим вашу семью очень! Здоровья и любви вам, — подписала публикацию артистка.

Подписчики Долиной оценили эффектные танцы девочек и похвалили игру Пугачевой на музыкальном инструменте.

«Детишки — прелесть, ангелочки, а музыка божественная»; «Прелестная обстановка. Музыка завораживающая. Люди прекрасные. Идиллия»; «Прекрасная семья! Замечательные детки! Теплая, добрая атмосфера», — комментируют они под постом.

Долина 18 июля также опубликовала пост, в котором рассказала о дружбе ее дочери Ангелины Миочинской с погибшей певицей Юлией Началовой. Она призналась, что очень скучает по исполнительнице.