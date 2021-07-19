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«Пошло!»: Глюкозу раскритиковали за танцы в откровенном купальнике

Михаил Алимов

Общество
«Пошло!»: Глюкозу раскритиковали за танцы в откровенном купальнике
Фото: instagram/glukozamusic

Певица Наталья Черникова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, поделилась видеороликом в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах она танцует в откровенном черном купальнике под популярную в интернете песню «Simple Dimple, нет Pop It».

— Симпл Димпл. Как настроение? — подписала пост исполнительница.

Ее подписчики не оценили такие танцы и намекнули, что певица зря пытается следовать за современными трендами, в частности за танцами для TikTok. Песня из видеоролика быстро стала популярной именно в этой социальной сети.

«Дегенерация какая-то»; «Неужели думают, что в трусах выглядят шикарно? Пошло!»; «Отберите у нее телефон», — выразили они мнение в комментариях под публикацией.

Однако есть и те, кто оценил фигуру звезды и призвал не обращать внимания на негативные отзывы.

«Красотка»; «Шикарна! Не слушай их»; «Классно двигаешься», — написали фанаты.

Глюкозу раскритиковали за появление на Первом канале в неуместном костюме. Она пришла на передачу «Вечерний Ургант» в наряде, напоминающем спортивный. Комментаторы в Instagram не забыли пошутить по этому поводу.

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