Школу на 300 учеников и детский сад на 125 мест построят на юге столицы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново Северное, микрорайон Северное Чертаново Карта всех событий

На юге Москвы, в районе Северное Чертаново, началось строительство школы на 300 учеников и детского сада на 125 мест. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

— В районе Чертаново Северное началось строительство детского сада на 125 мест и учебного корпуса на 300 мест, — заявил он.

По его словам, в настоящее время специалисты заняты работами подготовительного периода.

Общая площадь детского сада составит 2249 квадратных метров. В здании появятся вестибюль, пост охраны, физкультурный зал и служебные помещения. В здании дошкольного образования также оборудуют кабинеты психологов и логопедов.

Фасады детсада будут облицованы цветными керамогранитными плитами. Важную роль во внешнем облике здания также будет играть витражное остекление.

Площадь здания для старшей школы составит 5165 «квадратов». Фасад этого учреждения будет выполнен керамогранитными плитами, которые устойчивы к самым разным перепадам погоды. Внутри новостройки появится актовый зал, столовая и учебная зона.

В 2021 году в общей сложности планируется ввести в эксплуатацию свыше 10 образовательных объектов, передает агентство городских новостей «Москва».

Также школу и детский сад готовят к вводу в эксплуатацию в Рязановском поселении. В школе смогут учиться 750 детей, в детском саду — 240. Они строятся за счет внебюджетных средств и станут частью жилого комплекса.