Завершается строительство детского сада и школы в Рязановском поселении

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Рязановское Карта всех событий

Школу и детский сад готовят к вводу в эксплуатацию в Рязановском поселении. В школе смогут учиться 750 детей, в детском саду — 240. Они строятся за счет внебюджетных средств и станут частью жилого комплекса. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Общая площадь школьного здания, в котором два надземных этажа и один подземный, составляет 24,4 тысячи квадратных метров, а площадь двухэтажного детского сада превышает 3,5 тысячи квадратных метров, — заявил он.

В школе будет 30 классов. Помимо учебных кабинетов, в ней будут библиотеки, мастерские, столовая, актовый и спортивный залы, медицинский блок и другие помещения. Рядом с ней обустроят спортивную зону с игровым полем, беговыми дорожками, площадками для других видов спорта.

В детском саду обустроят зал для музыкальных занятий, физкультурный зал, медкабинет, процедурную, а также групповые комнаты со спальнями и буфетами.

— После ввода в эксплуатацию застройщик намеревается передать объекты образования в городскую собственность, — рассказал руководитель ведомства.

Кроме того, он сообщил, что в жилом комплексе будет построен в 2022 году еще один детский сад. В нем смогут учиться 200 детей. В состоянии проектирования находится школа и детский сад. Они вместят 750 и 325 учеников, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

15 июля в Новой Москве построили школу «Логика» на 1300 мест. Она состоит из трех блоков, правый из которых предназначен для начальной школы, левый — для остальных классов, а центральный — для проведения мероприятий в амфитеатре. Там также располагаются библиотека и круглый актовый зал.