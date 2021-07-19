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Синоптики рассказали о погоде в Москве на текущей неделе

Полина Долганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве на текущей неделе
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Синоптики рассказали москвичам о том, какая погода придет в столицу на этой неделе.

В понедельник, 19 июля, в Москве все еще будет жарко. Воздух прогреется до плюс 30–32 градусов. В связи с этим врачи рекомендуют быть осторожными: жара может негативно влиять на концентрацию внимания и работоспособность. В такую погоду также возникает угроза теплового удара.

Со вторника, 20 июля, температура постепенно начнет снижаться. Днем в этот день столбики термометров поднимутся до уровня 26–28 градусов, температура ночью будет составлять 19–21 градус. Погода ожидается облачная с прояснениями. В некоторых районах города пройдут локальные дожди. Ночью Москву может настигнуть гроза.

В среду, 21 июля, температура в столице будет составлять 24–26 градусов днем и 15–17 — ночью. В течение дня может пройти кратковременный дождь.

В четверг и пятницу, 22 и 23 июля, москвичам тоже стоит быть готовыми к небольшим дождям. 22 июля воздух прогреется до 22–24 градусов днем и до 14–16 в ночное время суток. 23 июля ожидается от 19 до 24 градусов днем и от 11 до 16 ночью.

В первый выходной день, 24 июля, температура будет варьироваться от 19 до 24 градусов тепла. Ночью она может составить от 11 до 16 градусов. В Москву придет переменная облачность, осадков быть не должно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, синоптики спрогнозировали заметное похолодание в Москве в конце недели.

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