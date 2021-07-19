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Диетолог рассказал, что лучше всего есть на завтрак

Елена Фролова

Общество
Диетолог рассказал, что лучше всего есть на завтрак
Фото: Pixabay

Самым важным приемом пищи считается именно завтрак. Сбалансированное питание по утрам дает заряд энергии и силы на целый день. Какие продукты лучше всего использовать для утреннего приема пищи, рассказал врач-диетолог Александр Гинзбург.

Эксперт считает, что лучшими продуктами для завтрака являются овсяная каша, вареные яйца и свежевыжатый сок. Такое питание, по мнению диетолога, насытит организм полезными веществами.

— Овсяная каша, вареные яйца и свежевыжатый сок — это отличные продукты для завтрака. Еще могут подойти тосты из грубого хлеба. Такая пища медленно усваивается, поэтому она будет подпитывать человека в течении целого дня, — пояснил Александр Гинзбург.

При этом он советует отказаться от употребления по утрам блинов, разного рода выпечки, манной каши и напитков, которые обладают высоким содержанием сахара. К последним относятся чай и кофе. Врач также не рекомендовал есть на завтрак колбасу и бутерброды, отмечает Nation News.

Тем временем, диетолог Елена Соломатина рассказала, как эффективно убрать жир, который образуется в области живота. Для этого она посоветовала кушать продукты, обладающие низким гликемическим индексом.

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