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День Цветов пройдет в саду музея Пушкина

Ольга Маркова

Развлечения
День Цветов пройдет в саду музея Пушкина
Фото: Pixabay

Государственный музей А. С. Пушкина 24 июля зовет гостей на праздник «Все — в сад!», посвященный Дню Цветов.

Праздничная программа начнется с прогулки по саду, где ведущий расскажет о Пушкинском дубе, а все желающие смогут сфотографироваться у скульптурной композиции А. И. Рукавишникова «Мечтающий Пушкин».

Далее гостям предложат послушать интерактивную лекцию «Флористическая символика в поэзии Пушкина», принять участие в мастер-классе по флористике «Цветы=стихи», а также посмотреть представление «Пушкинского розария» — «Роза — королева цветов».

Презентация книги Анны Матвеевой «Картинные девушки» поведает о легендарных натурщицах знаменитых художников, а представление культурологического проекта «Литературное варенье» Светланы и Олега Колесниковых «Большое Розовое чаепитие» предполагает знакомство с историческими литературными рецептами.

Также посетители познакомятся с книгой Нины Агишевой «Шарлотта Бронте делает выбор. Викторианская любовь» о знаменитой английской писательнице и смогут принять участие в благотворительной лотерее в поддержку «Сказочного похода в Петербург».

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

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