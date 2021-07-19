«Вот это форма!»: 47-летняя Высоцкая в купальнике похвасталась стройной фигурой
Актриса, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая вслед за остальными представительницами шоу-бизнеса опубликовала на своей странице в соцсети Instagram откровенный снимок из отпуска, на котором продемонстрировала прекрасную фигуру.
На снимке Высоцкая, которой в августе исполнится 48 лет, стоит в купальнике спиной к объективу, позволяя рассмотреть все изгибы ее тела.
Поклонники актрисы не оставили без внимания новую публикацию и осыпали ведущую комплиментами в комментариях.
«Выглядите шикарно»; «Стройняшка!»; «Шикарная фигура»; «Королева всегда»; «Молодец, вот это форма!» — написали фолловеры.
Несколько дней назад некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых Алика Смехова, Наташа Королева и Настя Каменских, выложили на всеобщее обозрение свои фотографии с «перчинкой» и получили не только дозу восхищения, но и огромный вал критики.
Психоаналитик Екатерина Козлова объяснила, что таким образом знаменитости хотят привлечь к себе внимание или даже шокировать, а для некоторых откровенные фото могут быть защитным механизмом. Таким образом они отрицают свое старение и увядание тела.