Путин выразил соболезнования королю Бельгии из-за наводнений в стране

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Бельгии Филиппу из-за последствий наводнений. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 19 июля.

— Ваше королевское величество, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в южных и восточных районах вашей страны, — написал глава государства.

В России, по словам президента, разделяют скорбь тех, кто потерял близких из-за стихии. Путин выразил надежду на выздоровление пострадавших, отмечается на сайте Кремля.

В результате наводнений в Бельгии погибли 36 человек, в больницах остаются более 50 пострадавших, а пропавшими без вести числятся 127 людей.

Сильное наводнение в регионе Валлония продолжалось с 14 по 16 июля. Там идут поисково-спасательные работы, также специалисты занимаются восстановлением транспортной инфраструктуры и систем энерго- и водоснабжения.

В результате стихии разрушены и повреждены сотни домов, а также автомобильные и железные дороги. Правительство страны запросило у Еврокомиссии помощь ЕС для финансирования восстановительных работ.

По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, наводнения могут стать самыми катастрофичными в истории страны. Он объявил 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв.