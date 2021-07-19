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Евгений Нифантьев предлагает школам установить экобоксы для сбора батареек

Павел Гриднев

Общество
Евгений Нифантьев предлагает школам установить экобоксы для сбора батареек
Фото: Галина Бродская

Член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев предлагает установить в российских школах экобоксы для сбора батареек и пластиковых крышек.

Кто, как не взрослые — родители и учителя, должны объяснить ребятам, что бережное отношение к окружающему миру начинается с малого? Например, если они не будут выбрасывать источники питания и пластик вместе с другими бытовыми отходами, то уже многое сделают для окружающей среды, считает Евгений Нифантьев.

По его мнению, школы, где дети проводят большую часть дня, могут и должны стать центрами формирования их экологического сознания и ответственного потребления, в частности раздельного сбора отходов.

Нифантьев предлагает установить во всех заинтересованных школах контейнеры для сбора батареек и пластиковых крышек до 1 сентября и объявить о начале сбора на школьных линейках.

Он напомнил, что опыт установки подобных экобоксов есть в ряде столичных школ. Например, в 1207-й в районе Орехово-Борисово Южное и 937-й в районе Орехово-Борисово Северное.

Кроме того, благодаря работе экоактивистов число контейнеров для сбора батареек в подъездах жилых домов Южного округа столицы за месяц увеличилось на треть, со 130 до 170.

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