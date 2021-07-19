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Мать Аршавина потребовала у Казьминой 1,9 миллиона рублей

Анастасия Колоскова

Общество
Мать Аршавина потребовала у Казьминой 1,9 миллиона рублей
Фото: instagram/arshavina_alisia__mb

Мать футболиста Андрея Аршавина, которая отсудила дом у его бывшей жены Алисы Казьминой, в очередном иске потребовала у бывшей невестки 1,9 миллиона рублей. Об этом рассказал юрист Дмитрий Гусаров, представляющий интересы Татьяны Аршавиной.

— Алиса Александровна занимает без каких-либо законных оснований здание, которое принадлежит моей доверительнице, за него не платит. У нее возникло незаконное обогащение, сумму которого мы и взыскиваем, — 1,9 миллиона рублей за год, — рассказал Гусаров.

Он отметил, что Татьяна пыталась решить вопрос с журналисткой полюбовно, но это ни к чему не привело.

По словам адвоката, требования его клиентки основаны на решении о выселении Казьминой из особняка.

— Безвозмездно пользоваться объектом недвижимости она не может, — приводит слова адвоката Пятый канал.

После развода бывшая жена Аршавина, которая борется с аутоиммунным некрозом, проживала в особняке спортсмена в Коломягах. Дом Аршавин оформил на мать, но бывшая супруга спортсмена продолжала там жить с тремя детьми.

Мать Аршавина обратилась в суд, который удовлетворил иск. Казьмина попыталась оспорить решение и подала апелляцию, однако суд отклонил ее.

Сама Казьмина, чье финансовое состояние подкосило дорогостоящее лечение тяжелого аутоиммунного заболевания, на прошлой неделе рассказала, что ее состояние ухудшается, а денег на необходимые операции у нее нет.

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