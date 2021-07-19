Власти Москвы и Самарской области подписали договор о сотрудничестве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московское правительство в лице мэра столицы Сергея Собянина подписало соглашение о сотрудничестве с властями Самарской области в лице губернатора региона Дмитрия Азарова. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Соглашение касается обоюдной заинтересованности регионов в сохранении двусторонних отношений в области экономики, науки, техники и культуры.

Договор вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение дальнейших пяти лет.

Соглашение будет автоматически продлеваться на год, если ни Москва, ни Самарская область не направят второй стороне уведомление о желании прекратить сотрудничество не менее чем за полгода до истечения срока договора.

Резидент особой экономической зоны Москвы, производитель и экспортер микроэлектроники «Микрон» выходит на рынок Туркменистана. Генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев отметил, что резидент подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Айдын Гиджелер». Они будут совместно разрабатывать проекты в сфере идентификации объектов, маркировки промышленных товаров.