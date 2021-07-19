Мишустин заявил, что Россия будет выпускать собственную линейку электромобилей

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Россия планирует выпускать собственную линейку электромобилей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 19 июля.

— По направлению технологического развития хочу отметить проект создания собственной линейки электромобилей. В том числе на водородных топливных элементах, — рассказал чиновник.

В стране, по словам премьера, будут продвигаться высокотехнологичные проекты в сферах беспроводной связи, разработки новых материалов, а также микроэлектроники. Будут создаваться сервисы беспилотного вождения судов, что позволит увеличить скорость морских грузоперевозок и улучшить транспортную логистику страны, приводит слова Мишустина ТАСС.

В начале июня в Минэкономразвития сообщили, что не менее 150 тысяч электромобилей планируется выпускать в России ежегодно к 2030 году. Представитель ведомства отметил, что доля электромобилей в стране к заданному сроку может составить десять процентов от общего объема производства транспорта.

Он добавил, что развитие производства электромобилей позволит создать в России новую технологическую отрасль. Стоимость концепции ведомства оценивается в 850 миллиардов рублей, 600 миллиардов из которых будут составлять частные инвестиции.