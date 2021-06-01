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Минимум 150 тысяч электромобилей в год планируют выпускать в России к 2030 году
Фото: АГН Москва

Минимум 150 тысяч электромобилей в год планируют выпускать в России к 2030 году

Полина Долганова

Общество

Не менее 150 тысяч электромобилей планируется выпускать в России ежегодно к 2030 году. Об этом заявил директор департамента секторов экономики Минэкономразвития Максим Колесников в ходе круглого стола в Совете Федерации.

— К 2030 году ожидаем, что мы можем выйти на производство не менее 150 тысяч электромобилей в год, — сказал руководитель.

Он также отметил, что доля электромобилей в РФ к заданному сроку может составить 10 процентов от общего объема производства транспорта. Колесников добавил, что развитие производства электромобилей позволит создать в России новую технологическую отрасль.

Стоимость концепции ведомства оценивается в 850 миллиардов рублей, 600 миллиардов из которых будут составлять частные инвестиции, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли РФ в 2021 году выделит миллиард рублей на поддержку разработок по компонентам для автотранспорта с низким углеродным следом.

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