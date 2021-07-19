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Более 85 миллионов «квадратов» жилья планируется сдать в России до конца 2021 года

Иван Юминов

Общество
Более 85 миллионов «квадратов» жилья планируется сдать в России до конца 2021 года
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Жилищное строительство в России идет опережающими темпами, до конца года планируется сдать более 85 миллионов квадратных метров жилья. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник, 19 июля.

— При этом само жилищное строительство идет опережающими темпами, к концу текущего года планируется построить и сдать более 85 миллионов квадратных метров жилья, — рассказал глава государства.

Страна вплотную подошла к достижению лучшего показателя за ее современную историю, добавил Путин. Правительству, по его словам, следует увеличивать набранные темпы строительства, так как для этого имеются резервы.

Подобная динамика должна быть во всех сферах жизни, приводит слова президента РИА Новости.

В начале июня вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что с начала года ввод жилья в России составил 27,4 миллиона квадратных метров. По оперативным данным регионов, динамика ввода по отношению к аналогичному периоду прошлого года — плюс 23,6 процента, что составляет 27,4 миллиона квадратных метров, добавил он. С показателями выше среднего по России идут 39 регионов страны.

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