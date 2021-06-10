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Ввод жилья в России вырос более чем на 20 процентов с начала года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Ввод жилья в России вырос более чем на 20 процентов с начала года

Иван Юминов

Экономика

С начала года ввод жилья в России составил 27,4 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин в четверг, 10 июня.

— По состоянию на 1 июня 2021 года, по оперативным данным регионов, динамика ввода по отношению к аналогичному периоду прошлого года — плюс 23,6 процента, что составляет 27,4 миллиона квадратных метров, — рассказал чиновник.

С показателями выше, чем в среднем по России, идут 39 регионов страны, отмечается на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что почти 90 миллиардов рублей ипотечных средств получили заемщики в Москве в апреле.

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строительствоМарат Хуснуллинжилье
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