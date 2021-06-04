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Почти 90 миллиардов рублей ипотечных средств получили заемщики в Москве в апреле
Фото: moscow-live

Почти 90 миллиардов рублей ипотечных средств получили заемщики в Москве в апреле

Иван Юминов

Город

Москвичи в апреле получили около 14,3 тысячи ипотечных кредитов на сумму 89,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Банка России (ЦБ) по ЦФО в пятницу, 4 июня.

— В целом в апреле 2021 года жители Московского региона оформили ипотечных жилищных кредитов на сумму 138,4 миллиарда рублей. Это в 3,6 раза больше апрельского значения 2020 года, — рассказали в регуляторе.

Уточняется, что заемщикам в Москве выдали кредитов на сумму 89,9 миллиарда рублей, а в Подмосковье — на 48,6 миллиарда рублей. Средний размер ипотеки в столице составил 6,3 миллиона рублей, отмечается на сайте ЦБ.

Ранее сообщалось, что электронное оформление недвижимости выросло в столице более чем на 70 процентов.

Читайте также: Москвичи стали чаще заключать договоры участия в долевом строительстве с использованием кредитов

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