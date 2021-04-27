Москвичи стали чаще заключать договоры участия в долевом строительстве с использованием кредитов

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

За три месяца этого года Росреестр Москвы оформил 16 312 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) с привлечением кредитных средств, что в 1,6 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Столичный Росреестр в марте продолжил фиксировать рост числа регистраций договоров долевого участия с использованием кредитов, что связанно, в том числе, с сохранением популярности льготной ипотеки среди москвичей. По отношению к февралю их количество увеличилось почти на 18 процентов. При этом с января по март этот показатель вырос в 1,8 раза, — отметил глава столичного Росреестра Игорь Майданов.

Всего за первый квартал 2021-го доля ДДУ с использованием кредитов на первичном рынке недвижимости составила 51,5 процента от общего количества договоров долевого участия. Этот показатель почти на 58 процентов превысил аналогичный в 2020 году.

Ранее сообщалось, что число сделок с новостройками в Москве выросло за год на треть.

Читайте также: Наивысший объем ипотек за первый квартал 2021 года зафиксировали в Москве