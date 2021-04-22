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Число сделок с новостройками в Москве выросло за год на треть
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Число сделок с новостройками в Москве выросло за год на треть

Иван Юминов

Город

В марте в Москве зарегистрировали 12,8 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) на рынке недвижимости — это на треть больше аналогичного показателя в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Росреестра в четверг, 22 апреля.

За март этого года был зарегистрирован 12 831 договор ДДУ — это на треть больше, чем годом ранее. Отмечается, на рынке нежилой недвижимости зафиксировано максимальное число сделок за все годы — 4,8 тысячи ДДУ.

— В Москве за первые три месяца текущего года зафиксирован один из самых высоких квартальных показателей на первичном рынке недвижимости — 31,7 тысячи ДДУ. В прошлом году сопоставимый объем был достигнут лишь по итогам третьего квартала, когда жители столицы оформили 30,8 тысяч таких договоров, — приводит слова главы организации Игоря Майданова Интерфакс.

Ранее были названы регионы — лидеры по числу выданных ипотечных кредитов.

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