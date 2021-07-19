Двое приезжих ограбили пенсионера на юго-востоке Москвы

Фото: sudak.rk.gov.ru

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Двое приезжих мужчин ограбили пенсионера возле его дома на юго-востоке столицы. Злоумышленники отобрали у пожилого человека деньги и мобильный телефон. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 19 июля, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Инцидент произошел на Рязанском проспекте. По словам потерпевшего, к нему подошли двое незнакомцев возле его дома на Рязанском проспекте. Применив силу, они отобрали у пожилого мужчины денежные средства и мобильный телефон.

Сразу же после этого пенсионер обратился в полицию. Тем же вечером правоохранители задержали злоумышленников на улице Вострухина. Подозреваемыми оказались мужчины 26 и 38 лет, которые не имеют постоянного места жительства в столице.

До задержания они успели потратить награбленное.

Мужчины находятся под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

«ВМ» писала еще об одном похожем случае. Трое мужчин в январе ограбили пенсионера, используя нож и отвертку. Они нанесли ему телесные повреждения, после чего мужчину госпитализировали. Злоумышленников задержали менее чем за час. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой».