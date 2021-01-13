Трое мужчин с отверткой и ножом ограбили пенсионера в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, 2-й Новоподмосковный переулок Карта всех событий

В Москве трое мужчин с отверткой и ножом совершили разбойное нападение на пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел РФ по столице в среду, 13 января.

Уточняется, что инцидент произошел рядом с домом потерпевшего во 2-м Новоподмосковном переулке.

— Трое мужчин подсели к пенсионеру в автомобиль марки «Форд-Фокус». Угрожая ножом и отверткой, они нанесли ему телесные повреждения и открыто похитили паспорт, телефон, две банковские карты, — говорится в сообщении.

После этого злоумышленники поднялись в квартиру вместе с мужчиной и забрали у него 50 тысяч рублей.

После случившегося потерпевший был госпитализирован. Правоохранители задержали подозреваемых в течение часа. Ими оказались безработные мужчины 33, 44 и 28 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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