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Депутат рассказал, что можно получить за вакцинацию в Подмосковье

Елена Фролова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Депутат рассказал, что можно получить за вакцинацию в Подмосковье
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

О мерах поддержки, которые оказываются гражданам, сделавшим прививку от COVID-19 в Подмосковье, рассказал председатель комитета по вопросам социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев.

— Московская область является одной из первых среди регионов, которые приняли решение о стимулировании вакцинации. Здесь регулярно разыгрываются новые трехкомнатные квартиры для тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции, — пояснил Андрей Голубев.

Он также добавил, что большинство подмосковных предприятий устраивают для своих сотрудников дополнительные премирования за прохождение вакцинации, отмечает «Радио 1». Помимо этого, парламентарий поддержал инициативу о дополнительной материальной помощи гражданам пенсионного возраста, прошедшим вакцинацию. По его мнению, помощь, выделенная из федерального бюджета, имеет большую важность для проведения регионами масштабной вакцинации.

Депутаты Государственной думы предложили ввести на федеральном уровне дополнительные пособия для пенсионеров, которым сделали прививку от новой коронавирусной инфекции.

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