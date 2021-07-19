Эксперт объяснил, почему водители не должны пропускать пешеходов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Девушку, сбившую на пешеходном переходе трех детей в столичном районе Солнцево, требуют перевести из-под домашнего ареста под стражу. С соответствующим обращением в прокуратуру обратился глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн.

Сергей Смирнов, ведущий редактор радио «Автодор» в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что безопасность пешеходов — в их руках и половина аварий происходит именно по вине последних.

Подробности в репортаже «ВМ»:

Смертельная зебра: что нужно сделать, чтобы люди не гибли на пешеходных переходах

— Если обращаться к статистике, то 50 процентов ДТП на пешеходных переходах происходят по вине самих пешеходов. То есть считается, что водители должны пропускать пешеходов на пешеходном переходе. Это не так. В правилах дорожного движения написано, что водитель должен уступить дорогу. Это разные термины. С другой стороны, пешеход не должен выходить на дорогу с закрытыми глазами, слушая музыку в наушниках. Он должен убедиться, что транспортные средства отсутствуют, — говорит эксперт.

Он отмечает, что на практике суд оказывается на стороне пешехода, наказывая водителя. Отчасти пешеходы осознают свою безнаказанность и пользуются этим.

— Как избежать таких аварий? В Швеции есть движение, которое направлено на то, чтобы свести число аварий к нулю. Главный постулат: водитель будет ошибаться, и главная задача государства — свести к минимуму возможность таких ошибок. Это нас приводит к тому, что нерегулируемых пешеходных переходов быть не должно. В идеале должны быть только надземные и подземные пешеходные переходы, — считает эксперт.

Владимир Соколов, председатель общественного движения пешеходов, добавляет, что главный путь решения проблемы — это снижение скорости на дорогах.

— У нас несовместимые требования ПДД и фактической безопасности. На дорогах разрешена скорость 80 километров в час. Мы соревнуемся с Европой, пытаемся достичь ее по показателям аварийности. Там 50 километров в час, остановочный пункт — 20 метров, а у нас — 60. Нужно снижать скорость в районах пешеходных переходов. При 50 километрах в час летальность на дорогах составляет 30 процентов, а при 60–80 километрах в час — 100 процентов, — поясняет специалист.

Напомним, 16 июля на 18-летняя Валерия Башкирова за рулем автомобиля Mazda сбила троих детей на зебре, двое из них спустя сутки скончались в больнице.