ЕС начал спор с Россией в ВТО из-за ограничений на поставки для госкомпаний

Фото: DesignRecipe / CC BY 2.0

Еврокомиссия (ЕК) от имени Евросоюза (ЕС) начала разбирательство с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщили в пресс-службе ЕК в понедельник, 19 июля.

— Евросоюз запрашивает консультации с Россией в ВТО по поводу некоторых российских мер, которые ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях, — говорится в сообщении.

Россия с 2015 года, следует из документа, якобы расширяла политику импортозамещения за счет ограничений и стимулов. Их целью было заменить иностранные услуги и товары в закупках ряда связанных с государством организаций, а также юридических лиц в инвестпроектах, финансируемых государством.

По оценке ЕС, убытки сообщества от данных мер составили 290 миллиардов евро в 2019 году, отмечается на сайте ЕК.

Минэкономразвития попытается убедить Брюссель, что правила не противоречат нормам ВТО, отметила глава департамента торговых переговоров ведомства Екатерина Майорова. Запрос на консультации является первым шагом в процессе разрешения спора в ВТО. На них, как правило, отводится два месяца, отмечает РИА Новости.