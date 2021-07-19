В Топливном союзе оценили вероятность падения цен на бензин до 20 рублей за литр

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Укрепление курса рубля является не единственным фактором, способным повлиять на снижение стоимости бензина. Выручку получают экспортирующие компании. Об этом заявил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

— Доля истины в этом есть, так как все экспортирующие компании получают валютную выручку, а платят в рублях, — пояснил эксперт.

По его словам, для этих организаций основная история заключается в том, какую цену имеет нефтепродукт в рублевом эквиваленте. Он также добавил, что в нашей стране есть достаточно серьезная налоговая нагрузка. Это означает, что ждать снижения стоимости топлива на фоне укрепления отечественной валюты не нужно.

По мнению эксперта, в ближайшем времени стоимость бензина не будет снижаться. Григорий Баженов предположил, что в сложившейся ситуации топливо не может иметь цену 20 рублей за литр, отмечает телеканал 360.

Вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун сообщил, что стоимость бензина имеет зависимость от курса рубля. По его словам, чем больше стоимость нацвалюты по отношению к доллару и евро, тем ниже будет стоимость топлива. К примеру, если евро будет равен 20 рублям, то бензин будут реализовывать за эти же 20 рублей. При этом он добавил, что ценана бензин в размере 20 рублей возможна и в том случае, если евро будет стоить 50 рублей.

Тем временем экономический обозреватель Юрий Пронько пояснил, что экономический блок практически полностью провалил задачу обеспечения макроэкономической стабильности, отмечает «Царьград». По словам эксперта, денежно-кредитная политика нацелена не на развитие экономики, а на «макроэкономическую стабильность».