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Иномарка сбила мальчика-велосипедиста на западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Иномарка сбила мальчика-велосипедиста на западе Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, улица Академика Анохина, 38к1 Карта всех событий

Десятилетний мальчик, ехавший на велосипеде, попал под колеса легкового автомобиля на западе столицы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 19 июля.

— На улице Академика Анохина во дворе дома 38 водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на десятилетнего мальчика-велосипедиста, — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, мальчик выехал на пересечение проезжей части во дворе и попал под колеса автомобиля. Водитель объяснил, что он не заметил ребенка.

Школьник получил перелом берцовой кости, его госпитализировали в больницу. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Аналогичное ДТП произошло 18 июля в столице. Инцидент случился во дворе жилого дома по адресу улица Рябиновая, дом 6. Водитель Toyota наехал на девочку в возрасте семи лет, которая двигалась на велосипеде. Ребенок неожиданно выехал из-за припаркованного автомобиля.

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