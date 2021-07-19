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Схема движения транспорта изменилась в Басманном районе столицы

Анастасия Колоскова

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Схема движения транспорта изменилась в Басманном районе столицы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Гольяновский проезд Карта всех событий

В Басманном районе на северо-востоке Москвы временно изменится схема движения транспорта из-за строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы в понедельник, 19 июля.

Так, с 19 июля по 29 декабря текущего года будет закрыт для транспорта Гольяновский проезд от дома 3/1, корпус 6, на Семеновской набережной до дома 7а, корпус 4, на Гольяновской улице. Работы здесь будут вестись круглосуточно.

С 10 января по 28 февраля 2022 года будет перекрыт участок Гольяновского проезда от дома 7а, корпус 4, на Гольяновской улице до улицы Госпитальный Вал.

Автомобилистов призывают быть внимательнее и планировать маршрут заранее.

Схема движения транспорта изменилась в Басманном районе столицыФото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
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