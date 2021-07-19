Вирусолог прокомментировал разработку биочипа, выявляющего COVID-19

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Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко заявил: чем совершеннее методы выявления новой коронавирусной инфекции в организме человека, тем лучше.

Таким образом эксперт прокомментировал информацию о разработке Роспотребнадзором так называемого биочипа, который предназначен для тестирования на наличие актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе и на COVID-19.

— Чем совершеннее методы, которые помогают выявить инфекции, тем лучше. На сегодняшний день существуют разные способы определения коронавируса и выявления антител, — пояснил Александр Бутенко.

По его словам, все они доказали свою эффективность, в результате разработка новых методов окажет помощь в борьбе с пандемией. Вирусолог также добавил, что в России еще не существовало практики применения биочипов, отмечает ФАН. При этом он добавил, что делать любые выводы пока рано, поэтому необходимо дождаться полной информации об этом способе выявления новой коронавирусной инфекции.