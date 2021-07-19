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Путин внес законопроект о продлении предельного срока службы высших офицеров

Иван Юминов

Общество
Путин внес законопроект о продлении предельного срока службы высших офицеров
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который дает ему право продлевать предельный срок пребывания на военной службе высших офицеров после достижения ими 70 лет. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента в понедельник, 19 июля.

— Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала РФ, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста, в связи с чем проектом федерального закона... предусматривается установление решением президента РФ срока контракта при его продлении, — указано в пояснительной записке к документу.

Согласно федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», предельный возраст пребывания на службе для высших офицеров, упомянутых в записке, составляет 65 лет. После этого с ними можно заключить новый контракт до достижения ими 70 лет, отмечается в тексте проекта на сайте.

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