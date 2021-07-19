Почти 80 объектов самостроя демонтировали на севере Москвы за полгода

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С января по июнь текущего года на территории САО в столице демонтировали почти 80 объектов самостроя, площадь которых составила более 17 тысяч «квадратов». Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Так, за первые шесть месяцев года на севере Москвы специалисты контрольного ведомства провели 2309 контрольно-инспекционных мероприятий и выявили 677 нарушений земельно-имущественного законодательства. Во время мониторинга на территории были обнаружены 166 объектов самостроя.

— 286 нарушений — 47 процентов — связано с использованием земли не по целевому назначению, 25 процентов — с использованием участка без оформленных правоустанавливающих документов и 28 процентов приходится на различные нарушения при эксплуатации объектов нежилого фонда, а также на захламление земель, — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, добавив, что нарушителей привлекли к административной ответственности.

Кроме того, в САО ликвидировали 17 незаконных автостоянок, территории под которые были самовольно захвачены. Теперь автомобили могут парковаться на них беспрепятственно, пишет агентство городских новостей «Москва».