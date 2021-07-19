Тематическую карту «Тройка» с плакатом «Спешите пешком» выпустили в столице

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Столичный Музей транспорта к началу проекта «Станция Музейная» выпустил новую тематическую карту оплаты «Тройка». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в понедельник, 19 июля.

Новый проект музея посвящен важным темам 2021 года, рассказанным посредством плаката. Один из них, под названием «Спешите пешком», и попал на карту «Тройка».

— Осознанность стала трендом года, и мы тоже много говорим о том, как важно делать выбор в пользу экологии, когда дело касается транспорта. Именно этому посвящена стартовая серия «Зеленая ветка» и рисунок на «Тройке», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Тематическая карта вышла тиражом 10 000 экземпляров. С 20 июля ее можно будет приобрести во всех кассахЗамоскворецкой линии.

Пассажиров зеленой ветки пригласили посмотреть 26 рисунков современных художников и иллюстраторов, поднимающих в своем творчестве тему осознанности, экологии и транспорта.